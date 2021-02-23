Влашич оценил шансы «Краснодара» и «Динамо» З на проход в 1/8 финала Лиги Европы

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью Sportske Novosti 23 февраля поделился впечатлениями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо» (2:3).

«Конечно, я видел этот матч. «Динамо» провело очень хороший матч и будет справедливо, если загребский клуб пройдет дальше. Но впереди второй матч. Что могу сказать о Петковиче, который сделал дубль? Он очень хороший игрок, с которым приятно находиться на поле. Его много критикуют, что он мало забивает, но посмотрите, как он отрабатывает и приносит пользу команде в других компонентах», — заявил Влашич.

Ответный матч между «Краснодаром» и загребским «Динамо» состоится в четверг, 25 февраля. Начало — в 23.00 (мск).