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Бруну Фернандеш — лучший игрок недели в Лиге Европы

22:09
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Лучшим футболистом недели в Лиге Европы признан полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, сообщает 19 февраля официальный Twitter турнира.

Португалец сделал дубль в матче 1/16 финала против «Реала Сосьедад» (4:0). Также на звание лучшего игрока претендовали Гарет Бэйл («Тоттенхэм»), Мунас Даббур («Хоффенхайм») и Бруно Петкович («Динамо» Загреб).

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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