Бруну Фернандеш — лучший игрок недели в Лиге Европы
Лучшим футболистом недели в Лиге Европы признан полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, сообщает 19 февраля официальный Twitter турнира.
Two-goal hero Bruno Fernandes wins Player of the Week! ??— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 19, 2021
? Bruno Fernandes
?? Gareth Bale
?? Munas Dabbur
?? Bruno Petkovi?@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL
Португалец сделал дубль в матче 1/16 финала против «Реала Сосьедад» (4:0). Также на звание лучшего игрока претендовали Гарет Бэйл («Тоттенхэм»), Мунас Даббур («Хоффенхайм») и Бруно Петкович («Динамо» Загреб).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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