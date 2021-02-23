Турецкий арбитр Мелер обслужит матч «Динамо» — «Краснодар» в Лиге Европы
12:37
Турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Мелером обслужит матч 1/16 финала Лиги Европы между загребским «Динамо» и «Краснодаром», информирует сайт УЕФА.
Встреча пройдет 25 февраля в Загребе.
Помогать Мелеру будут Мустафа Эйсой и Джевдет Кемюрджюоглу, четвертым рефери назначен Арда Кардешлер. За систему видеопомощи арбитрам (ВАР) будут отвечать Абдулкадир Битиген. Его ассистент — Али Палабыйык.
?«Краснодар» в первом матче 1/16 финала на своем поле проиграл со счетом 2:3.
Материалы сюжета: «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы-2020/21
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