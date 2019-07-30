Владислав Радимов: "От "Арсенала" трудно было ждать подвигов в Лиге Европы"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов - о шансах тульского "Арсенала" в противостоянии с "Нефтчи" в отборочном турнире в Лиге Европы. В первом матче российский клуб уступил со счетом 0:1.

- Как оцениваете шансы "Арсенала" в противостоянии с "Нефтчи"?

– Игру в Туле посмотреть не удалось. Результат, конечно, удручающий. Особенно с учетом таблицы коэффициентов, где мы отчаянно сражаемся с португальцами. Если в этом сезоне они обгонят нас, потеряем одно место в Лиге чемпионов. Впрочем, от "Арсенала" изначально было трудно ждать подвигов в Европе.

– Это почему?

– Летом ушли Джорджевич, Бакаев и Мирзов – вся линия атаки! Найти лидерам равноценную замену, да еще за полтора месяца, очень сложно. (Александр Кружков)

Полностью интервью Владислава Радимова - здесь.