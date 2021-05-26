«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: все голы матча
23:26
Все голы финального матча Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед». Финал принимает стадион Energa в Гданьске (Польша).
На 29-й минуте испанский клуб вывел вперед Херард Морено.
Какое начало выдал «Вильярреал»! Морено хватали за футболку, а он все равно прорвался и забил ?— Матч ТВ (@MatchTV) May 26, 2021
Пока магия Эмери работает ?
Чем ответит «МЮ» во втором тайме?https://t.co/nBYVllCrQ2 pic.twitter.com/BUvKvIU5vv
Эдинсон Кавани на 55-й минуте сравнял результат.
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Материалы сюжета: Лига Европы, финал сезона 2020/21 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время матча, новости и обзоры
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