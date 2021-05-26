КАВАНИ! Кто, если не он? Быстрее всех разобрался в серии рикошетов и сравнял — 1:1 ?



Эдинсон стал самым возрастным игроком «МЮ», забивавшим в финале еврокубков.



У него 6 голов в 4 последних матчах в ЛЕ — просто фантастика ? pic.twitter.com/O53BRjOd2D