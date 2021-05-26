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«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: все голы матча

23:26
Херард Морено. Фото УЕФА.
Херард Морено. Фото УЕФА.
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Все голы финального матча Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед». Финал принимает стадион Energa в Гданьске (Польша).

На 29-й минуте испанский клуб вывел вперед Херард Морено.

Эдинсон Кавани на 55-й минуте сравнял результат.

Вильярреал — Манчестер Юнайтед

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы, финал сезона 2020/21 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время матча, новости и обзоры