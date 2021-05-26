Морено стал первым игроком «Вильярреала», забившим 30 голов за сезон после Джузеппе Росси

Форвард «Вильярреала» Херард Морено отметился голом в финальном матче Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Для него это 30-й мяч в сезоне во всех турнирах.

30 — Gerard Moreno is the first player to score 30+ goals for Villarreal in a single season in all competitions since Giuseppe Rossi in 2010-11 (32). Submarine. — OptaJoe (@OptaJoe) May 26, 2021

Как сообщает Opta, испанец стал первым игроком команды с сезона-2010/11, которому удалось забить 30 мячей за сезон. Десять лет назад Джузеппе Росси забил 32 гола.

По ходу финального матча счет равный — 1:1. После гола Морено ответный мяч провел Эдинсон Кавани.