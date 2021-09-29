Губерниев верит в победу «Спартака» над «Наполи» в матче Лиги Европы

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями с «СЭ» от предстоящего матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы «Наполи» — «Спартак».

«Сантехники из Сан-Марино уже дышат нам в спину в таблице коэффициентов. Пора нам добыть победу на международной арене. Я верю, что завтра «Спартак» сможет выиграть «Наполи». Например, как «Шериф» вчера, со статистикой по ударам 30 на 5. Красно-белые убегут и забьют два гола, поймав итальянцев на контратаках. Почему молдавский «Шериф» может, а мы нет? Конечно, одна из главных причин — лимит на легионеров. Уже все поняли, что с лимитом нужно что-то делать. Да, «Наполи» хорош, крушит всех в Италии, но я верю в сенсацию от «Спартака», — сказал Губерниевым в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится завтра, 30 сентября. Начало — в 19:45 по московскому времени.

Ранее, 15 сентября, красно-белые в Москве проиграли «Легии» (0:1) в стартовом матче текущего розыгрыша Лиги Европы.