Ветеран ЦСКА раскритиковал нападение Локомотива после поражения от «Галатасарая»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» домашнее поражение «Локомотива» от «Галатасарая» в матче 3-го тура групповой стадии Лиги Европы.

«Даже не знаю, какой им рецепт предложить? Не было ни одного удара по воротам! Как так можно играть в футбол? Давайте тогда снимем ворота, будем играть без ворот, на держании мяча. Кто больше продержал мяч — тот выиграл. Теперь такая установка идет, наверное, потому что все корреспонденты об этом говорят, мол такая команда держала мяч столько, а другая — столько. Что его держать? Мяч всё равно что деньги — его передерживать нельзя! Есть ворота, в которые надо забить гол. Тогда это будет футбол. А сейчас это черт знает что.

Поэтому и футбола у нас нет, потому что нет нападающих. Их не готовят, они могут только отдавать мяч пасом друг другу: вперед и лучше назад, и вратарю. Вратарь выбивает мяч в поле, дальше поднимает его другая команда и тоже самое. Это касаемо «Локомотива». А вот как играет турецкая команда — это совсем другой футбол. Они стараются приблизиться к воротам, ударить, обыграть своего противника. А у нас этого нет, мы на держании мяча. Так что здесь у нас провал, а не футбол. Хорошо хоть 0:1 проиграли, а не больше", — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Дарьей Воробьевой

«Локомотив» потерпел второе поражение в группе Е Лиги Европы. После трех туров московская команда занимает последнее место с одним очком в активе.