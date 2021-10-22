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«Зенит» поддержал «Локомотив» после поражения от «Галатасарая» в Лиге Европы

03:35
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«Зенит» в Twitter отреагировал на поражение «Локомотива» от «Галатасарая» (0:1) в Лиге Европы. Красно-зеленые пропустили на последних минутах.

Сине-бело-голубые опубликовали в социальной сети популярный мем «Я знаю это чувство», отметив страницу «Локомотива».

Напомним, на этой неделе «Зенит» проиграл в 3-м туре Лиги чемпионов от «Ювентуса» (0:1), пропустив на последних минутах.

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»