«Зенит» поддержал «Локомотив» после поражения от «Галатасарая» в Лиге Европы
03:35
«Зенит» в Twitter отреагировал на поражение «Локомотива» от «Галатасарая» (0:1) в Лиге Европы. Красно-зеленые пропустили на последних минутах.
Сине-бело-голубые опубликовали в социальной сети популярный мем «Я знаю это чувство», отметив страницу «Локомотива».
Напомним, на этой неделе «Зенит» проиграл в 3-м туре Лиги чемпионов от «Ювентуса» (0:1), пропустив на последних минутах.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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