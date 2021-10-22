«Зенит» поддержал «Локомотив» после поражения от «Галатасарая» в Лиге Европы

«Зенит» в Twitter отреагировал на поражение «Локомотива» от «Галатасарая» (0:1) в Лиге Европы. Красно-зеленые пропустили на последних минутах.

Сине-бело-голубые опубликовали в социальной сети популярный мем «Я знаю это чувство», отметив страницу «Локомотива».

Напомним, на этой неделе «Зенит» проиграл в 3-м туре Лиги чемпионов от «Ювентуса» (0:1), пропустив на последних минутах.