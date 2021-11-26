Ветеран ЦСКА похвалил «Локомотив» после поражения от «Лацио» в Лиге Европы

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «Локомотива» от «Лацио» (0:3) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Мне понравился «Локомотив». Они хорошая команда. Вчера два гола забили с пенальти. Но второй пенальти — фигня какая-то. Такие пенальти не ставят, это никуда не годится. Там был подкат, но игра была в мяч. «Лацио» играл с преимуществом, они поинтереснее ребята. Двигаются хорошо, с мячом работают хорошо. Приятно на них смотреть. А наши бегают — лишь бы кому-то пас отдать», — сказал Пономарев «СЭ».

«Локомотив» с 2 баллами занимает последнее место в группе Е Лиги Европы и потерял шансы на выход в плей-офф турнира. «Лацио» — 8 очков и вторая строчка.