Гол нападающего «Браги» Галено признан лучшим в пятом туре Лиги Европы
Гол форварда «Браги» Вандерсона Галено в ворота «Мидтьюлланда» (2:3) признан лучшим по итогам пятого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает пресс-служба турнира.
На звание автора лучшего гола недели также претендовали полузащитник «Црвена Звезды» Мирко Иванич, хавбек леверкузенского «Байер» Мусса Диаби, а также полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон.
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