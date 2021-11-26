Рыбус: «Игроки «Локомотива» верят в то, что смогут выйти в Лигу конференций»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал о желании игроков московского клуба выйти в плей-офф Лиги конференций.

«Конечно, верим в то, что сможем выйти в Лигу конференций. Пока шансы есть, будем бороться. Сейчас надо переключиться на премьер-лигу и набирать очки, нам нельзя их терять. Хочется в отпуск уйти, находясь в верхней части таблицы, чтобы продолжать борьбу за еврокубки весной», — цитирует Рыбуса ТАСС.

26 ноября железнодорожники проиграли «Лацио» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы со счетом 0:3. Клуб, который займет третье место в группе, выйдет в Лигу конференций.