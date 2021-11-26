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Рыбус: «Игроки «Локомотива» верят в то, что смогут выйти в Лигу конференций»

Рыбус рассказал о желании «Локомотива» играть в Лиге конференций
12:10
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Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал о желании игроков московского клуба выйти в плей-офф Лиги конференций.

«Конечно, верим в то, что сможем выйти в Лигу конференций. Пока шансы есть, будем бороться. Сейчас надо переключиться на премьер-лигу и набирать очки, нам нельзя их терять. Хочется в отпуск уйти, находясь в верхней части таблицы, чтобы продолжать борьбу за еврокубки весной», — цитирует Рыбуса ТАСС.

26 ноября железнодорожники проиграли «Лацио» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы со счетом 0:3. Клуб, который займет третье место в группе, выйдет в Лигу конференций.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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