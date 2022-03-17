17 марта в Лондоне (Англия) «Вест Хэм» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Севильей». Встреча пройдет на «Олимпийском стадионе», начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию игры «Вест Хэм» — «Севилья». Видеотрансляцию матча в прямом эфире покажут на matchtv.ru. Она начнется в 22.45.

Первая игра между «Севильей» и «Вест Хэмом» в Лиге Европы завершилась со счетом 1:0 в пользу испанской команды.

13 марта в игре 28-го тура ла лиги «Севилья» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1), а «Вест Хэм» победил «Астон Виллу» (2:1) в матче 29-го тура АПЛ.