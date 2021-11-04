«Верю, что вы победите». Крал на русском поддержал «Спартак» перед матчем Лиги Европы против «Лестера»

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс Крал, выступающий за «Вест Хэм», пожелал московской команде удачи в матче Лиги Европы против «Лестера».

«Привет, ребят! Хочу пожелать вам удачи в сегодняшнем матче. Я считаю, что вы хорошо приготовились, у «Спартака» всегда была сильная команда с отличными болельщиками. Верю, что вы сегодня победите. Вперед, «Спартак»! Удачи!» — сказал Крал в видео, опубликованном в официальном Instagram красно-белых.

Крал перешел в «Вест Хэм» из «Спартака» в конце августа 2021 года.

Матч 4-го тура групповой стадии Лиги Европы «Лестер» — «Спартак» состоится сегодня, 4 ноября. Начало встречи — в 23.00 (мск).