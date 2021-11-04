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Мэддисон и Барнс могут пропустить матч против «Спартака»

15:52
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Полузащитники «Лестера» Джеймс Мэддисон и Харви Барнс могут пропустить матч Лиги Европы против «Спартака», сообщает BBC Sport.

По сведениям источника, оба игрока могут остаться вне заявки на матч из-за болезни. При этом к игре АПЛ против «Лидса» в воскресенье оба футболиста будут готовы.

Матч «Лестер» — «Спартак» пройдет сегодня, 4 ноября и начнется в 23.00 мск.

Лестер — Спартак

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»