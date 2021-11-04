Мэддисон и Барнс могут пропустить матч против «Спартака»
15:52
Полузащитники «Лестера» Джеймс Мэддисон и Харви Барнс могут пропустить матч Лиги Европы против «Спартака», сообщает BBC Sport.
По сведениям источника, оба игрока могут остаться вне заявки на матч из-за болезни. При этом к игре АПЛ против «Лидса» в воскресенье оба футболиста будут готовы.
Матч «Лестер» — «Спартак» пройдет сегодня, 4 ноября и начнется в 23.00 мск.
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