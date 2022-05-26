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Сегодня, 08:15

Ваноли согласился со словами Соболева о победе «Спартака» в Лиге Европы

Артем Калинин
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Олег Кошелев
Читать «СЭ» в
Александр Соболев и Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» согласился, что в словах нападающего команды Александра Соболева о возможной победе красно-белых в Лиге Европы в случае продолжения участия в ней по спортивному принципу есть доля правды.

«В словах Саши, конечно, есть доля правды. Все верно сказал. Я рад, что мои футболисты всегда ставят перед собой максимальные задачи. Другое дело, что теперь нужно это показать и доказать. Будем делать это за счет работы и тренировок», — сказал Ваноли.

Ранее Соболев в интервью «СЭ» пошутил, что «Спартак» выиграл бы Лигу Европы, если бы не был снят с розыгрыша турнира по политическим мотивам.

В 1/8 финала красно-белые должны были сыграть с немецким «Лейпцигом», руководимым бывшим тренером «Спартака» Доменико Тедеско. В итоге немецкий клуб прошел в четвертьфинал без борьбы.

Паоло Ваноли. «Вернуться в «Лужники» — это судьба. Благодарен «Спартаку» за такую возможность». Большое интервью Паоло Ваноли
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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