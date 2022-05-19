Игорь Колыванов поделился эмоциями по поводу финала Лиги Европы между «Айнтрахом» и «Рейнджерс»

Бывший футболист сборной России и «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением по поводу финального матча Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс» (1:1, пенальти — 5:4).

«Нельзя сказать, что «Айнтрахт» победил суперзаслуженно. Матч был боевым, бескомпромиссным. Было много борьбы и фолов. «Рейнджерс» уже не может выиграть четвертый финал, их победы ждала вся Шотландия.

Сложно сказать, кто кого переиграл. «Айнтрахт» чуть лучше выступил. Было видно, что команды играли аккуратно, старались действовать внимательно в обороне. Суперголевых моментов было мало. Накал борьбы был сумасшедшим. Все бились как могли. Финал не был ярким, но был насыщенным. «Айнтрахт» чуть больше играл в комбинационный футбол. А пенальти — это лотерея. Очень неудачно пробил Рэмзи», — цитирует Колыванова «Газеты.Ru».