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Игорь Колыванов поделился эмоциями по поводу финала Лиги Европы между «Айнтрахом» и «Рейнджерс»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист сборной России и «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением по поводу финального матча Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс» (1:1, пенальти — 5:4).

«Нельзя сказать, что «Айнтрахт» победил суперзаслуженно. Матч был боевым, бескомпромиссным. Было много борьбы и фолов. «Рейнджерс» уже не может выиграть четвертый финал, их победы ждала вся Шотландия.

Сложно сказать, кто кого переиграл. «Айнтрахт» чуть лучше выступил. Было видно, что команды играли аккуратно, старались действовать внимательно в обороне. Суперголевых моментов было мало. Накал борьбы был сумасшедшим. Все бились как могли. Финал не был ярким, но был насыщенным. «Айнтрахт» чуть больше играл в комбинационный футбол. А пенальти — это лотерея. Очень неудачно пробил Рэмзи», — цитирует Колыванова «Газеты.Ru».

Благодаря победе в финале Лиги Европы «Айнтрахт» сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/05/19/17767736.shtml
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