«Вернуться в «Лужники» — это судьба. Благодарен «Спартаку» за такую возможность». Большое интервью Паоло Ваноли

Главный тренер «Спартака» встретился с корреспондентами «СЭ».

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли в первом большом интервью в России рассказал «СЭ» о своем видении новой команды красно-белых, отметил, в чем хорош и не очень Зелимхан Бакаев, а также вспомнил выигранный с «Пармой» в «Лужниках» финал Кубка УЕФА в 1999 году.

Финал Кубка, «Парма», Лига Европы

— Чем будет для вас финал БЕТСИТИ Кубка России? Победа в турнире может спасти провальный сезон?

— Мы каждый день работаем, чтобы реализовать свою мечту. Я благодарен ребятам: они молодцы и заслужили этот выход в финал. Мне радостно, что такое количество людей хотели видеть «Спартак» в этом матче. Я испытываю гордость, потому что сейчас у нас есть возможность вписать свои имена в историю клуба.

— Финал пройдет там же, где в 1999 году вы с «Пармой» выиграли Кубок УЕФА. Что вы помните о том матче? Насколько особенным будет возвращение в «Лужники»?

— Это судьба! И это классно, что страсть и желание порой приводят к таким вот моментам. Благодарен клубу за такую потрясающую возможность. Возможность выйти и биться за трофей, который «Спартак» ждет уже давно, именно на том стадионе, где я выигрывал Кубок УЕФА, забив в финале. Если такое загадать заранее, то вряд ли подобное вообще может осуществиться. Так что моя радость в случае победы будет двойной.

— Вы забили тогда ударом головой метров с 12. Кто сегодня в «Спартаке» может повторить такой удар?

— Да любой. Раз уж мне такое удалось, то парни справятся с этим и подавно.

Паоло Ваноли. Фото Getty Images

— Победителем Лиги Европы стал «Айнтрахт». Не появлялась мысль, что на месте франкфуртцев могли быть вы?

— Нас лишили этой радости — выступить в плей-офф Лиги Европы. Сейчас все говорят, что сезон у «Спартака» провальный, но я не стал бы утверждать так однозначно. В чемпионате у команды были разные отрезки, но ребятам не так просто играть, если нет привычки выходить на поле каждые три дня. Тем не менее они добились выхода в 1/8 финала Лиги Европы, чего не было очень давно. Сейчас команда вышла в финал Кубка, что тоже является неплохим достижением. Так что не сказал бы, что сезон нужно выбросить на помойку. С чем я согласен, это с тем, что десятое место в чемпионате для «Спартака» недопустимо. И над этим мы будем работать.

— Соболев в интервью «СЭ» пошутил, что после исключения «Спартака» из Лиги Европы можно спокойно говорить, что команда выиграла бы турнир. В его шутке есть доля правды?

— В словах Саши, конечно, есть доля правды. Все верно сказал. Я рад, что мои футболисты всегда ставят перед собой максимальные задачи. Другое дело, что теперь нужно это показать и доказать. Будем делать это за счет работы и тренировок.

База на будущее, терпение, молодежь

— Насколько «Спартак» сегодня играет в тот футбол, который вы от него хотите видеть?

— Считаю, мы заметно выросли — у нас есть прогресс. Когда приходишь по ходу сезона, это накладывает определенные трудности. Мне нужно было понять, что у меня за футболисты и какие характеристики они имеют. Сейчас мы закладываем базу для строительства команды, чтобы показать, на что мы способны.

— На сборах в Дубае вы работали в сверхзакрытом режиме. По возвращении «Спартак» также не провел ни одной открытой тренировки. В чем причина?

— Знаете, я люблю концентрироваться на работе — на своих прямых обязанностях. Того же самого я хочу и от футболистов. Прекрасно понимаю, что в современном мире все большие клубы устроены сложнее: существует множество различных аспектов жизни клуба и команды. И то, о чем говорите вы, — работа со СМИ — тоже очень важно. И мы уделяем этому внимание — вот сейчас, например, мы с вами общаемся. Но моя задача в том, чтобы команда побеждала. И я хочу, чтобы обо мне судили по игре и результатам команды, а не по тому, что я говорю или вроде того. К тому же, не забывайте, зимой мы работали в условиях пандемии ковида.

— Сейчас вы понимаете, что «Спартак» в России — номер один в плане медийности и интереса?

— Разумеется. Я понимал это и до прихода. Для меня работа в таком большом клубе — повод для гордости. И я прекрасно понимаю, что в такой ситуации всегда будет больше критики, нежели какой-то похвалы. Но моя задача — защищать игроков. Я стремлюсь всегда ограждать их от повышенного внимания.

— Команда понимает, что вы от нее хотите? Вы довольны процессом тренировок?

— С первого дня нашей совместной работы ребята показывали отличное желание, самоотдачу. Они хотели прогрессировать и понимали, чего я от них хочу. Но мы все должны понимать, что это процесс, который требует времени и терпения. Чтобы ставить перед собой большие цели, нам нужно потратить время и энергию, а также потерпеть.

В больших клубах зачастую все хотят результата максимально быстро. Это, на мой взгляд, накладывает дополнительное давление с психологической точки зрения, потому что у нас в команде сейчас не так много футболистов, выигрывавших большие трофеи. А для молодежи важно прочувствовать этот процесс — понять, какой должна быть дорога [к титулам].

Паоло Ваноли. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Вы ощущаете подобное давление и отсутствие терпения со стороны руководства «Спартака»?

— Нет, такого нет. Послушайте, я прекрасно понимаю этот путь и уверен в себе. Тем не менее порой с вашей стороны — со стороны журналистов — идет чрезмерная критика. И футболистам это не помогает. Я понимаю, что они должны пройти через трудности и страдания, но порой хочется большего конструктива от СМИ.

Что касается моего прихода в «Спартак»: мы пришли вместе со спортивным директором Лукой Каттани и сразу стали смотреть в будущее. Мы взяли молодых футболистов вроде Хлусевича и Пруцева, которые могут быстро прибавить в мастерстве. Однако имея в составе много молодых игроков, не всегда возможно дать результат сразу и быстро начать побеждать. Если говорить о разнице между «Спартаком» и «Зенитом», то речь тут не только в разнице в среднем возрасте команды, но и в опыте игроков.

— В «Спартаке» все может поменяться очень быстро. У вас есть ощущение, что вы здесь всерьез и надолго?

— Начиная новую работу, я живу не одним днем, а стараюсь выстроить долгосрочную перспективу. Разумеется, я не знаю, сколько проработаю в «Спартаке». Однако мне хочется оставить после себя что-то существенное. Сейчас мы работаем над всеми компонентами игры. И задача состоит в том, чтобы в следующем сезоне команда была конкурентоспособной и могла приносить радость болельщикам. Считаю, в этом сезоне игроки доказали, что у них есть потенциал. Это доказывает и результат в Лиге Европы, где они заняли первое место в сложной группе. Это доказывает и выход в финал Кубка, чего не было много лет. Да и последний матч с «Зенитом» тоже.

— Вы часто меняли игровую схему — порой даже по ходу матча. Какую расстановку вы назвали бы базовой для вашего «Спартака»?

— Конечно, мне хочется иметь некую базовую схему, от которой можно было бы отталкиваться. Это является задачей на следующий сезон. В этом же изменения порой были вынужденными. Ушел Айртон — нужно было встраивать в игру на его позиции Хлусевича и Мозеса, к примеру...

Отмечу, кстати, что команда меня приятно удивила. Потому что несмотря на все изменения, которые нам приходилось совершать с расстановкой, футболисты себя показывали достаточно хорошо. Были моменты, когда мы играли даже 4-2-4. Задача была в том, чтобы в конкретный момент поставить оптимальный состав исходя из ситуации. У нас было много хороших игроков атаки — мы ставили 4-2-4. Понятно, что зрителю хочется видеть спектакль, но моя задача в том, чтобы команда всегда выполняла свои задачи.

Бакаев, «Зенит», Дзюба

— У болельщиков много вопросов по поводу Бакаева: почему он почти никогда не играет по 90 минут?

— Вы хорошо заметили, что это вопросы болельщиков. Я же не могу позволить себе мыслить как болельщик. Я работаю с коллективом — со сложным, как это обычно бывает, коллективом. Не считаю, что Бакаев при мне играл мало. У него взрывной характер, но он очень искренний человек. Бака мне нравится. Однако нельзя отрицать, что ему еще нужно расти и прибавлять. Прибавлять, прежде всего, психологически. Прибавлять в понимании того, что футбол — это командный вид спорта. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Команда всегда в приоритете.

Порой на поле он теряет много сил впустую. Нужно понимать, когда надо сыграть на команду, когда — индивидуально, когда — в два касания. Этого Баке недостает. Он порой действует чрезмерно инстинктивно. А современный футбол и футбол в будущем будет совершенно другим: организованным, запрограммированным. Тем не менее нельзя не отметить прогресс Бакаева. Я им доволен. Ну и мы не должны забывать, что Зелимхан держал пост, что также повлияло на его игровое время. Когда он не ест целый день и должен просыпаться глубокой ночью, чтобы перекусить, это также оказывает влияние.

— У Бакаева заканчивается контракт со «Спартаком». Вы хотели бы видеть его в команде в следующем сезоне?

— По контрактам комментирует спортивный директор. Я ничего говорить не буду. У меня простое правило: играет тот, кто этого заслуживает. И с Бакаевым мы разговаривали на эту тему еще на сборах — все решает текущая форма игрока, а не сроки его контракта. Когда по окончании сезона мы сядем с руководством обсуждать все эти вопросы, я выскажу свое мнение.

Паоло Ваноли и Зелимхан Бакаев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Так вопрос был исключительно о вашем желании или нежелании видеть Бакаева в команде.

— Повторюсь, сначала я обсужу это с руководством.

— Появилась информация, что Бакаев может перейти в «Зенит». В истории «Спартака» уже был такой исход в Питер, и Артем Дзюба в «Зените» стал настоящей легендой. Можете представить, что подобное повторится?

— Вы снова говорите мне о Бакаеве, а я говорю о «Спартаке» в целом. Я не могу представлять интересы Зелимхана.

— Дзюба, кстати, покинул «Зенит» и стал свободным агентом. Не хотели бы видеть такого игрока в своей команде?

— Мне повезло иметь в своем распоряжении двух высоких форвардов — Соболева и Николсона. Я ими очень доволен и считаю, у ребят есть возможность прогрессировать.

— То есть третий — мы про Дзюбу — вам не нужен?

— Если будет третий, почему бы и нет.

Тренерский взгляд, эмоции, судейство

— Вы сказали, что «Спартак» должен быть конкурентоспособным. Насколько именно?

— Нужно двигаться шаг за шагом. И первое, в чем необходимо прибавлять, — стабильность. На этом отрезке у нас были и взлеты, и падения. Необходимо идти по сезону ровнее. Давайте будем реалистами — «Зенит» на сегодняшний день выше всех остальных. Но при должном отношении — и тактическом, и техническом, и командном, и психологическом, как мы показали в матче против этой команды — разницу можно нивелировать.

И тут я тоже хотел бы обратить внимание на то, о чем говорят журналисты. Большинство вопросов — об одном футболисте, как будто «Спартак» — это один игрок. Никто не хвалит Литвинова, никто не говорит о Хлусевиче, который провел великолепный матч с «Зенитом». У нас есть опытные Виктор Мозес и Квинси Промес. Есть Пруцев — мы ждали, когда он наберет оптимальные кондиции, и в последних матчах Данил показывает свой уровень и сильно помогает команде.

В чем разница, к примеру, между многими командами и «Спартаком»: от нас постоянно ждут только побед. И это давление создает сложности для молодых игроков.

— Мозеса признали лучшим игроком матча с «Зенитом», но лично я считаю лучшими Литвинова и Пруцева...

— Я бы добавил к ним еще Игнатова. Он тоже сыграл очень хорошо в том матче. Виктор, конечно, без комментариев — топ.

— Вокруг «Спартака» всегда много эмоций. Это помогает или вредит?

— Все зависит от конкретного момента.

— Приведу пример: Зарема Салихова часто эмоционально критикует судей. Порой еще до матча. Бывший арбитр Вилков ответил ей в СМИ, сказав, что «Спартак» будут нормально судить, когда прекратится критика арбитров.

— Я говорил футболистам, что мы должны быть выше всего: решений арбитров, возможных ошибок и так далее. Нельзя отрицать того, что судьи могут влиять на результаты матчей. Не только в России, но и в Европе. Что до ошибок в матчах со «Спартаком», многие были признаны официально. И игры, в которых эти ошибки были допущены, могли закончиться иначе. Так что я понимаю, о чем говорит Зарема.

Все мы люди: и тренеры, и судьи, и игроки. Все могут ошибаться. И мы должны быть выше этого. Единственное, чего я не могу понять, это большое количество ошибок при просмотрах эпизодов. Опять же я говорю не только о России, но о Европе в целом: с ВАР хватает сложностей.

— Как бы вы одним словом охарактеризовали судейство в России?

— Так же, как и собственную работу: всегда есть к чему стремиться.

Паоло Ваноли. Фото ФК «Спартак»

Отъезд иностранцев, санкции, бюджет

— Расскажите, что вы думали и чувствовали, когда многие иностранные тренеры и футболисты покинули Россию?

— Не могу отвечать за других людей и их решения. Не могу залезть им в голову и понять причины, по которым они покинули страну. Я был и остаюсь убежденным в том, что решение остаться здесь несет посыл к миру. На мой взгляд, политические ситуации не должны смешиваться со спортом. Как сказал президент УЕФА Александер Чеферин, спорт должен быть в стороне от политики. Он должен объединять. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

— Вы процитировали Чеферина, однако через несколько дней после его слов исполком УЕФА забанил российские клубы и сборные во всех турнирах под своей эгидой. Это двойные стандарты?

— Не стану рассуждать на эту тему, потому что не знаю, почему было принято такое решение. Это выше нас — мы повлиять никак не можем.

— Не было ли на вас давления в Италии из-за решения остаться в России?

— Нет, давления я не испытывал. Верю в свои убеждения и стараюсь им следовать. В те дни я постоянно был на связи с итальянским послом. Он успокаивал меня и тренерский штаб, говоря, чтобы мы спокойно работали. Что мы и делаем.

Трансферы, аренды, сборы

— Зимой «Спартак» пригласил большую группу новичков с расчетом на точечную селекцию летом. Какие позиции нужно усилить команде сейчас?

— Зимой мы взяли большое количество молодых футболистов, потому что нашей целью было создать костяк из молодых и перспективных игроков. Николсон, Мартинс, Пруцев, Хлусевич — все они поднимают уровень команды и вносят свой вклад. Важно, чтобы постоянно была конкуренция, потому что она помогает прогрессировать.

— У «Спартака» много игроков в арендах. Следите ли вы за ними? Кто из них мог бы усилить команду?

— В первую очередь нам нужно понять, хотят ли они возвращаться и выступать за «Спартак». Как только мы это узнаем, дальше будем принимать решения. Я рад, что ребятам удается проявлять себя в аренде. Мы следим за всеми и радуемся успехам Хендрикса, Тиля и других ребят. Предстоящее трансферное окно будет особенно сложным для всех российских клубов, и мы не понимаем, как все сложится.

Повторюсь, первоочередная задача — понять, хочет ли футболист играть за «Спартак». И готов ли продемонстрировать свое желание. Если да, мы это учтем и будем рассматривать.

— А с теми иностранцами, кто сейчас играет в «Спартаке», вы говорили? Они собираются вернуться летом после отпуска?

— Сейчас мы не обсуждаем эти темы. Полностью концентрируемся на концовке сезона — на финале БЕТСИТИ Кубка России, который ребята заслужили. После уже посмотрим. Спортивный директор пообщается с игроками и их агентами.

— Вы допускаете, что кто-то из тех, кого вы тренируете сегодня, летом покинет команду?

— Могу лишь надеяться, что все ребята останутся. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Лука Каттани зимой провел очень хорошую работу по привлечению молодых игроков, продлению контрактов с уже выступающими за «Спартак» ребятами. Мы работаем на перспективу — есть такой план. Понятно, что происходящее заставляет нас менять изначальные планы и адаптировать их. Но мы к этому готовы.

— Обычно летние сборы «Спартак» проводил в Австрии. Где будете работать этим летом?

— Тарасовка!