«Спартак» получил деньги от УЕФА за выступления в Лиге Европы

По информации «СЭ», «Спартак» получил от УЕФА деньги за выступление в текущем еврокубковом сезоне. Сумма выплаты составляет чуть выше 9 миллионов евро.

В феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы должен был сыграть с «Лейпцигом». Немецкий клуб автоматически получил путевку четвертьфинал.

Отметим, что московский клуб напрямую вышел в 1/8 финала турнира как победитель группы C, где его соперниками были итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польская «Легия».