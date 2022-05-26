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Сегодня, 18:21

«Спартак» получил деньги от УЕФА за выступления в Лиге Европы

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

По информации «СЭ», «Спартак» получил от УЕФА деньги за выступление в текущем еврокубковом сезоне. Сумма выплаты составляет чуть выше 9 миллионов евро.

В феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы должен был сыграть с «Лейпцигом». Немецкий клуб автоматически получил путевку четвертьфинал.

Отметим, что московский клуб напрямую вышел в 1/8 финала турнира как победитель группы C, где его соперниками были итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польская «Легия».

Лига Европы УЕФА
ФК Спартак (Москва)
УЕФА
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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