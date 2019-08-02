Валерий Газзаев: "Вылет "Арсенала" из Лиги Европы – показатель состояния российского футбола"

Знаменитый тренер, четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев высказался по поводу поражения тульского "Арсенала" во вчерашнем матче второго отборочного раунда Лиги Европы против "Нефтчи" (0:3). "Канониры" не смогли пройти дальше, уступив со счетом 0-4 по сумме двух встреч.

– Выступление туляков стало большим разочарованием, – сказал Газзаев. – В очередной раз хочу напомнить, что, выступая в еврокубках, любой клуб играет не только за себя, он представляет Россию, защищает ее честь на международной арене, приносит очки в рейтинге УЕФА, где мы, кстати, вот-вот пропустим вперед Португалию.

Главной причиной поражения "Арсенала" считаю то, что команда должны образом не усилилась на трансферном рынке, хотя знала, что ей нужно представлять страну в Лиге Европы. Более того, "канониров" покинула почти вся группа атаки, что снизило атакующий потенциал процентов на 70%. Когда я смотрел ответный матч с "Нефтчи", меня не покидало ощущение, что "Арсенал", просто владеет мячом на подступах к штрафной и не планирует – или просто не может – создавать опасных моментов и голевых ситуаций.

К сожалению, в последние годы подобные результаты в Европе становятся нормой. Поражение "Арсенала" в определенной степени отражает состояние нашего футбола, который часто оказывается не конкурентоспособен на международном уровне. Поймите меня правильно: никто не требует от Тулы выйти в финал Лиги Европы, мы понимаем возможности клуба и знаем о неопытности, однако все-таки шестой российской команде непозволительно проигрывать клубу из Азербайджана с неприличным счетом.

Положительным примером работы на трансферном рынке считаю "Зенит". Зимой петербуржцы боролись за чемпионство – и грамотные покупки Ракицкого, Барриоса и Азмуна позволили решить эту задачу. Сейчас "Зениту" предстоит выступать в Лиге чемпионов – и трансфер уровня Малкома доказывают, что в этом турнире тоже будут поставлены амбициозные цели. (Дмитрий Симонов)