Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Уле-Гуннар Сульшер: «Надеюсь, что с Лингардом не все так плохо»

01:04
Теги:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после ничьей с «АЗ» в матче 2-го тура Лиги Европы (0:0) выразил надежду, что травма Джесси Лингарда не серьезная. У игрока проблемы с подколенным сухожилием.

— Джесси чувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии, мы не хотели рисковать, — цитирует L'Equipe Сульшера. — Будем надеяться, что это все на так уж плохо.

АЗ — Манчестер Юнайтед

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир