Уле-Гуннар Сульшер: «Надеюсь, что с Лингардом не все так плохо»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после ничьей с «АЗ» в матче 2-го тура Лиги Европы (0:0) выразил надежду, что травма Джесси Лингарда не серьезная. У игрока проблемы с подколенным сухожилием.

— Джесси чувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии, мы не хотели рисковать, — цитирует L'Equipe Сульшера. — Будем надеяться, что это все на так уж плохо.