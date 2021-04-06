УЕФА отстранил защитника «Славии» от матча с «Арсеналом» в Лиге Европы

Дисциплинарный комитет УЕФА отстранил защитника «Славии» Ондржея Куделу от матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала», который состоится 8 апреля, сообщает официальный сайт организации.

Причиной такого решения послужил тот факт, что расследование инцидентов, случившихся на матче 1/8 финала турнира между «Славией» и «Рейнджерс», продолжается.

Напомним, после матча тренер команды из Глазго Стивен Джеррард заявил, что полузащитник Глен Камара подвергся расистским оскорблениям со стороны Куделы. «Славия» отвергла обвинения и заявила, что Камара ударил кулаком в голову Куделы после игры, указав, что Джеррард видел происходящее.

УЕФА возбудил дела и против Куделы, и против Камара. Решение по этим эпизодам пока не вынесено.