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Смоллинг и Мхитарян не помогут «Роме» в матче с «Аяксом»

21:30
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Защитник Крис Смоллинг и полузащитник Генрих Мхитарян не сыграют за «Рому» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Аякса», сообщает 6 апреля Corriere dello Sport.

Оба игрока все еще травмированы. В случае с Мхитаряном существует небольшая вероятность, что он отправится с командой в Голландию, но его участие в матче в любом случае маловероятно.

Матч «Аякс» — «Рома» состоится 8 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени.

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