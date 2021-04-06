Смоллинг и Мхитарян не помогут «Роме» в матче с «Аяксом»
21:30
Защитник Крис Смоллинг и полузащитник Генрих Мхитарян не сыграют за «Рому» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Аякса», сообщает 6 апреля Corriere dello Sport.
Оба игрока все еще травмированы. В случае с Мхитаряном существует небольшая вероятность, что он отправится с командой в Голландию, но его участие в матче в любом случае маловероятно.
Матч «Аякс» — «Рома» состоится 8 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени.
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