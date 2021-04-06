УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении игроков «Рейнджерс» и «Славии» по итогам инцидентов на матче 1/8 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт организации 6 апреля.

Указано, что дисциплинарный комитет будет расследовать поведение игрока «Рейнджерс» Глена Камара и футболиста «Славии» Ондржея Куделы. Камара после матча заявил, что Кудела оскорбил его по расовому признаку. Чешский игрок и его клуб отрицают это. В то же время «Славия» завила, что Куделу побили после матча. Также Кудела временно отстранен на один матч еврокубков до вынесения решения.

Ранее «Славия» поддержала своего игрока, заявив, что он подвергся бездоказательным нападкам.