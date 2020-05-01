УЕФА изменил регламент Лиги Европы. Как теперь попасть в этот турнир?

Вчера, 30 апреля, исполнительный комитет УЕФА был вынужден принять еще одно решение, касающееся еврокубков сезона-2020/21. Регламент Лиги Европы не предусматривал ситуацию, которая уже возникла (в Голландии и Франции) и может еще возникнуть в разных странах, где невозможно завершить розыгрыш Кубка.

Из-за этого невозможно определить и его обладателя или обладателей, если речь идет о нескольких странах. А ведь именно победители кубковых турниров, исходя из положений регламента, обычно имеют преимущество при распределении по еврокубковым этапам. Например, обладатель Кубка России-2019/20 должен попасть напрямую в групповой турнир Лиги Европы.

Теперь эта «дыра» в регламенте закрыта. Если невозможно определить обладателя Кубка по спортивному принципу, то есть если нельзя довести это соревнование до конца, клубы можно будет заявлять в Лигу Европы на основании турнирной таблицы — той, что признана итоговой решением федерации.

Если снова взять в качестве примера российские соревнования, при невозможности завершения Кубка страны, в групповой турнир будет заявлена команда, занявшая четвертое место. В 3-й отборочный раунд вместо нее соответственно пойдет пятая команда чемпионата, а во 2-й отборочный раунд — шестая.

Соответствующее циркулярное письмо в четверг было направлено президентам и генеральным секретарям всех 55 футбольных ассоциаций, входящих в УЕФА. (Александр Бобров)