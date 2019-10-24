Три супер-ставки на матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы. Плюс бонус!

В четверг, 24 октября, свои третьи матчи в групповом раунде Лиги Европы проведут ЦСКА и «Краснодар». Встреча против «Ференцвароша» на «ВЭБ Арене» начнется в 19:55 по московскому времени. Стартовый свисток в Трабзоне прозвучит в 22:00. Три привлекательных ставки на эти игры предлагает корреспондент «СЭ» Кирилл Бурдаков.

ЦСКА — «Ференцварош»: сухая победа ЦСКА

— У ЦСКА в целом надежная оборона. Мы привыкли к этому в РПЛ, хотя_из-за череды травм армейцы в последнее время чуть больше позволяют своим соперникам. «Ференцварош», несмотря на второе место в чемпионате Венгрии, по забитым мячам опережает только двух аутсайдеров. Это команда очень «низовая». И класс исполнителей здесь далеко не мирового уровня. Поэтому невелика вероятность, что в Москве им удастся отличиться хотя бы раз.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на «Сколько команд забьет?» — «Только первая» — 2,60

«Трабзонспор» — «Краснодар»: матч будет «верховым»

— «Трабзонспор» — один из лидеров турецкого чемпионата не только по очкам (команда занимает второе место), но и по забитым мячам. Хотя при этом и прилично пропускает. То же можно сказать и о «Краснодаре». Таким образом, в этом матче можно ожидать большого количества голов.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на «Тотал» больше 3 — 2,15

Ставка для экспресса: ЦСКА победит

— У БК «Лига Ставок» довольно приличный коэффициент для матча команд, которые играют в столь разных по уровню чемпионатах. Тем более, что армейцы играют дома и им давно пора побеждать. Три поражения подряд — это уже будет перебором даже с учетом всех обстоятельств.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу ЦСКА — 1,50.

Бонус ставка для экспресса

— Как мы уже говорили, и «Трабзонспор», и «Краснодар» играют азартно — забивают и пропускают. Как альтернативный вариант для экспресса рассмотрел бы ставку «Обе забьют» для этого матча.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на «Обе забьют» — 1,60

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