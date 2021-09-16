Тренер «Легии» после матча со «Спартаком» открыл две бутылки пива на пресс-конференции

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич после матча первого тура группового турнира Лиги Европы против «Спартака» (1:0) открыл две бутылки пива. Видео опубликовал официальный Twitter клуба.

«Чеслав Минхневич > Криштиану Роналду», — говорится в сообщении. Во время Евро-2020 Роналду отодвинул бутылку с колой на пресс-конференции.

Единственный мяч в этой игре на 90+1-й минуте забил Лирим Кастрати. «Легия» набрала три очка и лидирует в группе С. У «Спартака» ноль очков и последнее место.