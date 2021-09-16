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Тренер «Легии» после матча со «Спартаком» открыл две бутылки пива на пресс-конференции

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Чеслав Михневич. Фото Александр Федоров , «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Чеслав Михневич. Фото Александр Федоров , «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич после матча первого тура группового турнира Лиги Европы против «Спартака» (1:0) открыл две бутылки пива. Видео опубликовал официальный Twitter клуба.

«Чеслав Минхневич > Криштиану Роналду», — говорится в сообщении. Во время Евро-2020 Роналду отодвинул бутылку с колой на пресс-конференции.

Единственный мяч в этой игре на 90+1-й минуте забил Лирим Кастрати. «Легия» набрала три очка и лидирует в группе С. У «Спартака» ноль очков и последнее место.

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Евгений Петров все материалы автора

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