Тренер «Легии» после матча со «Спартаком» открыл две бутылки пива на пресс-конференции
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Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич после матча первого тура группового турнира Лиги Европы против «Спартака» (1:0) открыл две бутылки пива. Видео опубликовал официальный Twitter клуба.
Czes?aw Michniewicz > Cristiano Ronaldo #SPALEG #UEL pic.twitter.com/Knwq7RjbDc— Legia Warszawa ? (@LegiaWarszawa) September 15, 2021
«Чеслав Минхневич > Криштиану Роналду», — говорится в сообщении. Во время Евро-2020 Роналду отодвинул бутылку с колой на пресс-конференции.
Единственный мяч в этой игре на 90+1-й минуте забил Лирим Кастрати. «Легия» набрала три очка и лидирует в группе С. У «Спартака» ноль очков и последнее место.
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