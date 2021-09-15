Генеральный директор «Спартака»: «Кровь из носу необходимо добиваться результата»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» (0:1).

«Я считаю, что сейчас необходимо двигаться от игры к игре. Даже если у нас получается какой-то позитивный момент, он создан в матче с «Химками», то это не должно никого окрылять. 23 удара по воротам, из них 5 в створ — это не приносит результата, если голы не забиваются. Нужен по большому счету результат.

Если мы будем играть хорошо, но при этом не добиваться результата — это позитивно, но не надолго. А нам необходимо добиваться результата. Сейчас кровь из носу это необходимо», — сказал Мележиков ТАСС.

В группе C также выступают итальянский «Наполи» и английский «Лестер». В плей-офф турнира выйдут две лучшие команды из группы, команда, занявшее третье место, отправится в плей-офф Лиги конференций.