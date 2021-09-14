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Главный тренер «Легии» планирует провести встречу с Черчесовым

16:44
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Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич заявил, что хочет встретиться с бывшим тренером команды Станиславом Черчесовым.

«Мы недавно виделись с Черчесовым, знакомы с ним давно. Он хотел повидаться с нами в гостинице, надеюсь, сможем увидеться после матча. Но у него напряженный график. Если не получится, найдем другое время. Он не подсказывал мне, как победить «Спартак», мы не обсуждали. У него была встреча с президентом нашего клуба, не успели поговорить об этом. Он десять лет выступал за этот клуб. Думаю, он с удовольствием посмотрит завтрашнюю игру», — заявил Михневич.

Матч «Спартак» — «Легия» пройдет 15 сентября на «Открытие Арене». Начало игры — в 17.30 (мск). Соперниками красно-белых по группе C в Лиге Европы помимо польского клуба будут итальянский «Наполи» и английский «Лестер».

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Сергей Федоров все материалы автора

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