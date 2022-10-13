«Трабзонспор» — «Монако»: Головин выйдет на поле с первых минут

«Трабзонспор» и «Монако» объявили составы на матч 4-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

«Трабзонспор»: Чакыр, Тюркмен, Бартра, Денсвил, Элмали, Гамшик, Гбамен, Джанини, Бакасектас, Барди, Бозок.

Запасные: Айдын, Таха, Лахтими, Витор Уго, Ларсен, Омюр, Сиопис, Трезеге, Унювар, Хасполат, Эрдоган, Языджи.

«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Бадьяшиле, Энрике, Диатта, Камара, Фофана, Головин, Эмболо, Бен Йеддер.

Запасные: Дидильон, Аклиуш, Боаду, Жан Лукас, Магасса, Марипан, Мартинш, Матацо, Минамино, Сарр, Фолланд, Якобс.

Матч «Трабзонспор» — «Монако» состоится в четверг, 13 октября, начало — в 22.00 (мск). Турецкая команда занимает третье место в группе H с 3 очками в 3 матчах, монегаски идут на второй строчке с 6 очками в 3 играх.