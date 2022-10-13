Лига Европы: «Монако» сыграет с «Трабзонспором», «МЮ» встретится с «Омонией» и другие матчи

«Монако» сыграет с «Трабзонспором», «МЮ» встретится с «Омонией» в матче Лиги Европы

13 октября, в четверг, пройдут матчи 4-го тура группового турнира Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Омонию», «Арсенал» в гостях сыграет с «Буде-Глимт» и другие встречи.

Онлайн-трансляции матчей Лиги Европы можно смотреть на сайте «СЭ». Видеотрансляции игр доступны на matchtv.ru и канале «Матч Премьер».