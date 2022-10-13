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Лига Европы: «Монако» сыграет с «Трабзонспором», «МЮ» встретится с «Омонией» и другие матчи

«Монако» сыграет с «Трабзонспором», «МЮ» встретится с «Омонией» в матче Лиги Европы
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

13 октября, в четверг, пройдут матчи 4-го тура группового турнира Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Омонию», «Арсенал» в гостях сыграет с «Буде-Глимт» и другие встречи.

Онлайн-трансляции матчей Лиги Европы можно смотреть на сайте «СЭ». Видеотрансляции игр доступны на matchtv.ru и канале «Матч Премьер».

Лига Европы. Группа A
13 окт, 19:45. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
Арсенал
Лига Европы. Группа A
13 окт, 22:00. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
Цюрих
Лига Европы. Группа B
13 окт, 19:45. AEK Arena (Ларнака)
АЕК Л
Фенербахче
Лига Европы. Группа B
13 окт, 19:45. Stadion Cracovii im. Jozefa Pilsudskiego (Краков)
Динамо К
Ренн
Лига Европы. Группа C
13 окт, 19:45. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Рома
Лига Европы. Группа C
13 окт, 22:00. Huvepharma Arena (Разград)
Лудогорец
ХИК
Лига Европы. Группа D
13 окт, 19:45. Den Dreef (Левен)
Юнион
Брага
Лига Европы. Группа D
13 окт, 22:00. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
Мальме
Лига Европы. Группа E
13 окт, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Омония
Лига Европы. Группа E
13 окт, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Шериф
Лига Европы. Группа F
13 окт, 19:45. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
Мидтьюлланн
Лига Европы. Группа F
13 окт, 22:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Штурм
Лига Европы. Группа G
13 окт, 19:45. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
Фрайбург
Лига Европы. Группа G
13 окт, 19:45. Tofiq Bahramov - Republic Stadium (Баку)
Карабах
Олимпиакос П
Лига Европы. Группа H
13 окт, 22:00. Senol Gunes Stadium (Трабзон)
Трабзонспор
Монако
Лига Европы. Группа H
13 окт, 22:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
Црвена Звезда

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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