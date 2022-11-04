Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал для «СЭ» выход монегасков в плей-офф Лиги Европы.

«Монако» обыграл «Црвену Звезду» (4:1) и занял второе место в группе H.

«Всегда приятно решить задачу, выйти в следующий раунд. В заключительном матче в группе нас устраивала только победа, и мы ее уверенно добились. Поэтому в целом от группового турнира, конечно, позитивные эмоции. Какой соперник больше всего удивил во время группового этапа? Не было такого, чтобы кто-то сильно удивил. Как я и говорил после жеребьевки, у нас получилась достаточно ровная группа, до последнего тура была борьба, много хороших, интересных матчей. У каждого соперника был свой стиль. Какая задача у «Монако» в Лиге Европы? Задача у нас всегда одна — победа в каждом матче», — сказал Головин «СЭ».

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы состоится 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне.