«Буде-Глимт» — «Арсенал»: Хайкин выйдет в стартовом составе

«Буде-Глимт» и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч 4-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Российский голкипер норвежской команды Никита Хайкин выйдет на поле с первых минут.

«Буде-Глимт»: Хайкин, Сампстед, Лоде, Хейбротен, Вембангомо, Берг, Ветлесен, Сальтнес, Сольбаккен, Эспейорд, Пеллегрино.

Запасные: Фай Лунн, Сери, Амундсен, Гренбек, Конрадсен, Мо, Хаген, Серли, Жугель, Мугиша, Сальвесен.

«Арсенал»: Тернер, Салиба, Холдинг, Уайт, Нельсон, Тирни, Самби Локонга, Эдегор, Фабио Виейра, Нкетиа, Сака.

Запасные: Рамсдейл, Хейн, Парти, Габриэл, Мартинелли, Седрик, Томиясу, Маркиньос, Джака, Эдвардс, Смит, Ибрахим.

Матч «Буде-Глимт» — «Арсенал» состоится в четверг, 13 октября, и начнется в 19.45 по московскому времени. Лондонцы лидируют в группе A с 6 очками в 2 матчах, а норвежская команда занимает вторую строчку с 4 очками в 3 играх.