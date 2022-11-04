Артета: «Легко в Европе победы никогда не даются»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Цюрихом» (1:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы. «Канониры» благодаря этому результату с первого места вышли в плей-офф.

«Дело сделано. Легко в Европе победы никогда не даются. У нас игра была не самой красивой, но победить нам удалось. Были возможности — особенно в самом начале и в конце первого тайма — перевести игру в гораздо более комфортное для себя русло. Мы оставили соперникам надежду, и в концовке пришлось побегать, но все же при этом не пропустили», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы состоится 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне.