Сульшер впервые вышел в финал еврокубка в качестве тренера

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер впервые в своей тренерской карьере вышел в финал европейского клубного турнира. Его команда сыграет в решающем матче Лиги Европы. Соперником будет испанский «Вильярреал».

48-летний норвежский специалист возглавляет «МЮ» с 2018 года. Для него это будет первый финал официального соревнования в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед». До этого он выигрывал Кубок Норвегии с «Мольде».

В качестве игрока Сульшер выиграл с «МЮ» Лигу чемпионов сезона-1998/99, забив решающий мяч в финале против «Баварии» (2:1).

Финал состоится 26 мая в Гданьске (Польша) 26 мая. Начало в 22.00 по московскому времени.