Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Сульшер впервые вышел в финал еврокубка в качестве тренера

00:50
Теги:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер впервые в своей тренерской карьере вышел в финал европейского клубного турнира. Его команда сыграет в решающем матче Лиги Европы. Соперником будет испанский «Вильярреал».

48-летний норвежский специалист возглавляет «МЮ» с 2018 года. Для него это будет первый финал официального соревнования в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед». До этого он выигрывал Кубок Норвегии с «Мольде».

В качестве игрока Сульшер выиграл с «МЮ» Лигу чемпионов сезона-1998/99, забив решающий мяч в финале против «Баварии» (2:1).

Финал состоится 26 мая в Гданьске (Польша) 26 мая. Начало в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Было страшно, что Россия упустит этот финал с Канадой. Теперь ждем ярчайшую перестрелку суперталантов
Финляндия — Россия: россияне ведут 4:2 после второго периода
В Лиге чемпионов снова английский финал. «Манчестер Сити» и «Челси» великолепны, но стоит ли говорить о доминировании АПЛ в Европе?
Что будет, если пить пиво каждый день?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд