Команда Эмери в пятый раз вышла в финал Лиги Европы

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери в пятый раз дошел до финала Лиги Европы. Ранее ему это удавалось с «Севильей» и «Арсеналом».

Специалист трижды выиграл турнир с «Севильей». В 2014 году команда в финале обыграла «Бенфику» (0:0, по пенальти — 4:2), в 2015-м победила «Днепр» (3:2), а в 2016-м в решающем матче переиграла «Ливерпуль» (3:1).

В сезоне-2018/19 Эмери дошел до финала с «Арсеналом». «Канониры» не сумели завоевать трофей, уступив «Челси» (1:4).

Для «Вильярреала» это первый финал еврокубка в истории. Матч состоится в Гданьске (Польша) 26 мая. Начало в 22.00 по московскому времени.