Вратарь «Ференцвароша»: «Жаль, что нам не попалось действительно звездной команды»

Вратарь «Ференцвароша» Денеш Дибус оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Венгерская команда стала одним из соперников московского ЦСКА.

- Естественно, я смотрел жеребьевку, — цитирует игрока официальный сайт УЕФА. — Жаль, что нам не попалось действительно звездной команды, но все три соперника, тем не менее, очень сильны. Впрочем, я не вижу, чтобы в группе была команда, выделяющаяся на фоне других.

Отметим, что «Ференцварош» тренирует бывший игрок киевского «Динамо» и «Рубина» Сергей Ребров.

Итоги жеребьевки Лиги Европы