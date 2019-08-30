Вратарь «Ференцвароша»: «Жаль, что нам не попалось действительно звездной команды»
17:28
Вратарь «Ференцвароша» Денеш Дибус оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Венгерская команда стала одним из соперников московского ЦСКА.
- Естественно, я смотрел жеребьевку, — цитирует игрока официальный сайт УЕФА. — Жаль, что нам не попалось действительно звездной команды, но все три соперника, тем не менее, очень сильны. Впрочем, я не вижу, чтобы в группе была команда, выделяющаяся на фоне других.
Отметим, что «Ференцварош» тренирует бывший игрок киевского «Динамо» и «Рубина» Сергей Ребров.
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2020/draws/round=2001150/?iv=true
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Жеребьевка группового турнира
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