«Спартак» ведет 2:0 после первого тайма матча с «Наполи»
19:19
После первого тайма матча группового турнира Лиги Европы против «Наполи» «Спартак» ведет со счетом 2:0. Игра проходит в Москве.
Оба мяча забил Александр Соболев. На третьей минуте он реализовал пенальти. На 28-й минуте форвард головой замкнул фланговую подачу Виктора Мозеса.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. При текущем счете «Спартак» наберет семь очков и выйдет на первое место в группе С.
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