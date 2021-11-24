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«Спартак» ведет 2:0 после первого тайма матча с «Наполи»

19:19
Александр Соболев и Калиду Кулибали. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев и Калиду Кулибали. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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После первого тайма матча группового турнира Лиги Европы против «Наполи» «Спартак» ведет со счетом 2:0. Игра проходит в Москве.

Оба мяча забил Александр Соболев. На третьей минуте он реализовал пенальти. На 28-й минуте форвард головой замкнул фланговую подачу Виктора Мозеса.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. При текущем счете «Спартак» наберет семь очков и выйдет на первое место в группе С.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»