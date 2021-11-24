«Спартак» ведет 2:0 после первого тайма матча с «Наполи»

После первого тайма матча группового турнира Лиги Европы против «Наполи» «Спартак» ведет со счетом 2:0. Игра проходит в Москве.

Оба мяча забил Александр Соболев. На третьей минуте он реализовал пенальти. На 28-й минуте форвард головой замкнул фланговую подачу Виктора Мозеса.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. При текущем счете «Спартак» наберет семь очков и выйдет на первое место в группе С.