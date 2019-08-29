«Спартак» на своем поле в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы уступил «Браге» (1:2). В составе португальской команды дубль в конце первого тайма оформил нападающий Рикарду Орта. В концовке встречи отличился полузащитник Зелимхан Бакаев.

Команда Олега Кононова не смогла выйти в групповой турнир Лиги Европы, жеребьевка которого пройдет в пятницу.

В воскресенье «Спартак» в матче 8-го тура чемпионата России принимает «Зенит».

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответный матч

«Спартак» (Россия) — «Брага» (Португалия) — 1:2 (0:2)

Голы: Р.Орта, 42 (0:1). Р.Орта, 45+3 (0:2). З.Бакаев, 89 (1:2).

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, З.Бакаев, Зобнин (Умяров, 75), Гулиев, Шюррле, Мирзов (С.Бакаев, 46), Понсе (Ананидзе, 62).

«Брага»: Матеус, Эсгайю, Бруну Виана, Витор Тормена (Лукас Ферруджем, 39), Секейра, Р.Орта, А.Орта, Жоау Новаиш (Франсержиу, 75), Пальинья, Паулинью, В.Эдуарду (Галену, 23).

Предупреждения: Пальинья, 15. Р.Орта, 32. Эсгайю, 46. Жиго, 68.

Судьи: Масса. Алассио, Прети (все — Италия).

29 августа. Москва. Стадион «Открытие Арена». 38176 зрителей.

Первый матч — 0:1.

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