На 1-й минуте матча 5-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» французский арбитр Клеман Тюрпен правильно наказал гостей 11-метровым ударом. В том эпизоде в штрафной площади итальянской команды Станислав Лоботка совершил фол по неосторожности, ударил Квинси Промеса по ноге и сбил его.

Никаких оснований для вмешательства видеоассистентов Франсуа Летексье и Амаури Делерю не возникло.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.