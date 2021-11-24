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Судейство

«Спартак» — «Наполи»: за что назначен пенальти в пользу красно-белых? Мог ли вмешаться ВАР?

18:40
«Спартак» — «Наполи»: фол на Промесе.
«Спартак» — «Наполи»: фол на Промесе.
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На 1-й минуте матча 5-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» французский арбитр Клеман Тюрпен правильно наказал гостей 11-метровым ударом. В том эпизоде в штрафной площади итальянской команды Станислав Лоботка совершил фол по неосторожности, ударил Квинси Промеса по ноге и сбил его.

Никаких оснований для вмешательства видеоассистентов Франсуа Летексье и Амаури Делерю не возникло.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Александр Бобров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»