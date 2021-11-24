«Спартак» — «Наполи»: за что назначен пенальти в пользу красно-белых? Мог ли вмешаться ВАР?
18:40
На 1-й минуте матча 5-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» французский арбитр Клеман Тюрпен правильно наказал гостей 11-метровым ударом. В том эпизоде в штрафной площади итальянской команды Станислав Лоботка совершил фол по неосторожности, ударил Квинси Промеса по ноге и сбил его.
Никаких оснований для вмешательства видеоассистентов Франсуа Летексье и Амаури Делерю не возникло.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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