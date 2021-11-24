«Спартак» открыл счет в матче Лиги Европы против «Наполи».

11-метровый был назначен в штрафной неаполитанцев уже на первой минуте. На третьей минуте к точке подошел Александр Соболев и точно пробил в правый верхний угол.

Счет матча — 1:0 в пользу красно-белых. Напомним, что на выезде они победили неаполитанцев 3:2.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.