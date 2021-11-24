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«Спартак» — «Наполи»: Соболев открыл счет с пенальти на 3-й минуте

18:34
«Спартак» — «Наполи»: Соболев открыл счет с пенальти на 3-й минуте.
«Спартак» — «Наполи»: Соболев открыл счет с пенальти на 3-й минуте.
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«Спартак» открыл счет в матче Лиги Европы против «Наполи».

11-метровый был назначен в штрафной неаполитанцев уже на первой минуте. На третьей минуте к точке подошел Александр Соболев и точно пробил в правый верхний угол.

Счет матча — 1:0 в пользу красно-белых. Напомним, что на выезде они победили неаполитанцев 3:2.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»


  • zel_co

    Не передознись!

    24.11.2021

  • $амагонщиК

    рановато,лучшеб на 90-й,запасаемся валидолом:sweat_smile: Вперед спартак!!!!

    24.11.2021