«Спартак» — «Наполи»: Соболев открыл счет с пенальти на 3-й минуте
18:34
«Спартак» открыл счет в матче Лиги Европы против «Наполи».
11-метровый был назначен в штрафной неаполитанцев уже на первой минуте. На третьей минуте к точке подошел Александр Соболев и точно пробил в правый верхний угол.
Счет матча — 1:0 в пользу красно-белых. Напомним, что на выезде они победили неаполитанцев 3:2.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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zel_co
Не передознись!
24.11.2021
$амагонщиК
рановато,лучшеб на 90-й,запасаемся валидолом:sweat_smile: Вперед спартак!!!!
24.11.2021