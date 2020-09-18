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Словацкий ДАК вырвал победу у «Яблонца», в матче забито 8 голов

00:29

ДАК обыграл «Яблонец» в матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы — 5:3. В составе словацкого клуба дубли сделали Марко Дивкович и Ион Николаэску.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

ДАК (Словакия) — «Яблонец» (Чехия) — 5:3 д.в. (1:1, 2:2, 2:0)

Голы: Дивкович, 6 (1:0). Зелены, 26 (1:1). Шранц, 57 (1:2). Дивкович, 65 (2:2). Шранц, 71 — с пенальти (2:3). Николаэску, 85 (3:3). Николаэску, 96 (4:3). Дэйвис, 114 (5:3).

Судья: Ди Белло (Италия).

17 сентября. Дунайска-Стреда. Стадион «МОЛ Арена».

«Колрейн» (Северная Ирландия) — «Мотеруэлл» (Шотландия) — 2:2 д.в. (0:2, 2:0, 0:0). Пенальти — 0:3

Голы: Лэнг, 16 (0:1). Уотт, 37 (0:2). Доэрти, 49 — с пенальти (1:2). Доэрти, 90 — с пенальти (2:2).

Удаление: Мугаби (М), 89.

Судья: Мунукка (Финляндия).

17 сентября. Колрейн. Стадион «Шоуграундс».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2020-2021/qualify/-3/

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