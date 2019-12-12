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Широков — о ЦСКА в Лиге Европы: «Какой-то нонсенс, в том году дважды обыграли «Реал»

20:23
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков прокомментировал выступление ЦСКА в текущем розыгрыше группового турнира Лиги Европы.

Команда Виктора Гончаренко занимает четвертое место в группе H с двумя баллами. Москвичи потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.

— Что это было? Нам самим интересно, что это было, — сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ». — В Лиге Европы — 4 место, минимум очков. Это какой-то нонсенс. В том году дважды «Реал» обыграли, а сейчас «Лудогорец» не могут. Все первые таймы играли с преимуществами. Не забивали, а во вторых получали. Смена поколений и сложности? Нет. Когда у нас что-то не получается, то говорят, что молодой состав.

Сегодня, в четверг, ЦСКА в гостях встретится с «Эспаньолом», начало — в 23.00 (мск).

Эспаньол — ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур




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