Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков прокомментировал выступление ЦСКА в текущем розыгрыше группового турнира Лиги Европы.

Команда Виктора Гончаренко занимает четвертое место в группе H с двумя баллами. Москвичи потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.

— Что это было? Нам самим интересно, что это было, — сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ». — В Лиге Европы — 4 место, минимум очков. Это какой-то нонсенс. В том году дважды «Реал» обыграли, а сейчас «Лудогорец» не могут. Все первые таймы играли с преимуществами. Не забивали, а во вторых получали. Смена поколений и сложности? Нет. Когда у нас что-то не получается, то говорят, что молодой состав.

Сегодня, в четверг, ЦСКА в гостях встретится с «Эспаньолом», начало — в 23.00 (мск).