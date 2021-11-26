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Ярмоленко о победе над «Рапидом»: «Вест Хэм» продолжает свой путь в Лиге Европы и сегодня подтвердил свои амбиции»

09:38
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Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко отреагировал на победу над «Рапидом» (2:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

«Поздравляю, команда! — написал Ярмоленко в Instagram. — Мы продолжаем наш путь в Лиге Европы и сегодня подтвердили наши амбиции, выйдя в плей-офф с первого места».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Yarmolenko Andrey (@yarmolenkoandrey)

В прошедшей встрече Ярмоленко отметился забитым мячом.

После пяти туров группового этапа Лиги Европы «Вест Хэм» набрал 13 очков, занимает первое место в группе H и гарантировал себе участие в плей-офф турнира. «Рапид» с тремя очками идет на последней позиции.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CWtour2gFRk/

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Карен Саркисян все материалы автора

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