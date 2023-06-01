«Севилья» по пенальти победила «Рому» в финале Лиги Европы

«Севилья» обыграла «Рому» в финальном матче Лиги Европы. Встреча прошла на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).

На 35-й минуте нападающий римлян Пауло Дибала открыл счет. Его гол был единственным в первом тайме. В начале второй половины встречи защитник итальянского клуба Джанлука Манчини срезал мяч в свои ворота после прострела с правого фланга, и счет стал равный.

Так как в основное время командам не удалось выявить победителя, их ждали два дополнительных тайма по 15 минут. Однако голов забито не было. В серии пенальти точнее оказались игроки «Севильи» — 4:1.

«Севилья» седьмой раз в истории выиграла Лигу Европы. Испанская команда является рекордсменом турнира.