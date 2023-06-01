Болельщики «Севильи» выбежали на поле после победы в финале Лиги Европы

Болельщики «Севильи» выбежали на поле после финального свистка в финале Лиги Европы против «Ромы».

Испанская команда одеражала победу по пенальти — 4:1. После точного удара защитника Гонсало Монтиэля на поле вырвались несколько болельщиков, но служба безопасности стадиона быстро среагировала на слуичвшееся, и фанатов отправили обратно на трибуны.

«Севилья» седьмой раз в истории выиграла Лигу Европы. Испанская команда является рекордсменом турнира.