Сергей Матвеев: «Надеюсь, что Спаич сможет сыграть с «Хетафе»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев на пресс-конференции перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Хетафе» рассказал о подготовке к этой игре, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Как себя чувствует Спаич? Урош тренировался, и мы надеемся, что он сможет принять участие в игре, — отметил Матвеев. — Но это будет понятно позже. По остальным ребятам ждем. Ключевые футболисты выпали на долгий срок, и это влияет на наш стиль игры.

— В адрес обороны было много критики. Каковы коррективы сделаны? Как собираетесь строить игру против «Хетафе»?

— Мы не будем отходить от своего плана. Да, мы пропустили много в последних матчах, но постараемся это исправить. Матч с Тулой показал, что мы на правильном пути. Мы понимаем, как «Хетафе» играет. Важна борьба за мяч и подбор. Кто будет владеть мячом, тот и победит.

— Что стало ключевым в трех проигранных матчах? Почему они были так проведены?

— Мы уже отвечали по поводу «Олимпиакоса». В той игре было ошибкой, что мы не ушли к оборонительным действиям при счете 2:0, а продолжали идти в атаку. Но вы знаете философию клуба. Выводы мы делаем после каждого матча. Разбираем все детально. Насколько это помогает... когда-то да, когда-то нет. Мы работаем, пытаемся что-то исправить, но это игра.

— Берг в воскресенье говорил об усталости, Игнатьев травмирован, Ари играет в недельном цикле. Как собираетесь решать проблему с нападением? Может, сыграет кто-то из полузащитников?

— Из полузащитников вряд ли то-то сыграет в нападении. Мы не будем говорить пока, кто выйдет.