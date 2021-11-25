Семин прокомментировал разгром «Локомотива» от «Лацио»: «Разрушить все очень легко»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на поражение команды от «Лацио» (0:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Скажу кратко: создать что-то — тяжело. А разрушить все — очень легко», — сказал Семин «СЭ».

«Локомотив» (2 очка) занимает четвертое место в группе, команда потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, но может попасть в Лигу конференций.