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Семин прокомментировал разгром «Локомотива» от «Лацио»: «Разрушить все очень легко»

Юрий Семин прокомментировал разгром «Локомотива» от «Лацио» в Лиге Европы
25 ноября, 23:06
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на поражение команды от «Лацио» (0:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Скажу кратко: создать что-то — тяжело. А разрушить все — очень легко», — сказал Семин «СЭ».

«Локомотив» (2 очка) занимает четвертое место в группе, команда потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, но может попасть в Лигу конференций.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»