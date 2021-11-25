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«Попахивает авантюрой». Актер Баринов о ситуации в «Локомотиве» после матча с «Лацио»

Актер Баринов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Лацио» в матче Лиги Европы
25 ноября, 23:04
Валерий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение команд от «Лацио» (0:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Сейчас можно говорить что угодно, но против «Локомотива» играла команда другого уровня. Мне пока не нравится, что происходит в «Локомотиве». Все это попахивает авантюрой. Людям, которые пришли в клуб, он не нужен. Я в этом все больше убеждаюсь. Но ребята — молодцы! Они старались, бились. Вратарь — тоже молодец, не спасовал. Пенальти есть пенальти, а третий гол был из-под игрока. Он достойно отстоял, да и вообще сражались все, но плана, как обыграть «Лацио», у команды не было», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

«Локомотив» с 2 баллами занимает последнее место в группе Е Лиги Европы и потерял шансы на выход в плей-офф турнира. «Лацио» — 8 очков и вторая строчка.

Лига Европы. Группа E
25 нояб, 20:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:3
Лацио
Голы
Иммобиле, 56 (0:1), Иммобиле, 63 (0:2), Педро, 87 (0:3)
Локомотив
Худяков Едвай Мурило Рыбус Ненахов (Сильянов, 28 ) Марадишвили (Зинович, 77 ) Баринов Бека Бека Камано (Борисенко, 77 ) Рыбчинский (Смолов, 59 ) Лисакович
Лацио
Стракоша Луис Фелипе Ачерби Хюсай Габаррон Лукас (Милинкович-Савич, 59) Луис Альберто (Катальди, 59) Башич Дзакканьи (Лаццари, 82) Фелипе Андерсон (Педро, 46) Иммобиле (Муричи, 66)
Предупреждения
Камано 1, Ненахов 13, Сильянов 55, Баринов 62, Рыбус 86  -  Дзакканьи 21, Луис Альберто 36, Лукас 57, Милинкович-Савич 76
Судьи
Диаш Тавареш Суареш
ВАР
Пиньейру Мартинш

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»