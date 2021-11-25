«Попахивает авантюрой». Актер Баринов о ситуации в «Локомотиве» после матча с «Лацио»

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение команд от «Лацио» (0:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Сейчас можно говорить что угодно, но против «Локомотива» играла команда другого уровня. Мне пока не нравится, что происходит в «Локомотиве». Все это попахивает авантюрой. Людям, которые пришли в клуб, он не нужен. Я в этом все больше убеждаюсь. Но ребята — молодцы! Они старались, бились. Вратарь — тоже молодец, не спасовал. Пенальти есть пенальти, а третий гол был из-под игрока. Он достойно отстоял, да и вообще сражались все, но плана, как обыграть «Лацио», у команды не было», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

«Локомотив» с 2 баллами занимает последнее место в группе Е Лиги Европы и потерял шансы на выход в плей-офф турнира. «Лацио» — 8 очков и вторая строчка.