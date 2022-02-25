Семак объяснил, почему Ракицкий не сыграл против «Бетиса»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему защитник Ярослав Ракицкий не сыграл против «Бетиса» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

— С чем связано то, что на поле не вышел Ракицкий?

— Предыдущий матч сыграл ниже своего уровня. По тем тренировкам, по состоянию ему нужно набирать игровую практику, форму. Что будет дальше — посмотрим. А по состоянию... Сейчас не только у Ярослава состояние, но и у меня... У меня родители на Украине, знакомых много. Наши бразильцы расспрашивают бразильцев «Шахтера», переживают за свои семьи. Я не знаю, как это отразится в дальнейшем на состоянии клубов. Все волнуются, все переживают. Все, что мы могли делать — свою работу.

В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» (3:2), поэтому в 1/8 финала Лиги Европы вышла испанская команда.