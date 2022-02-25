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Сегодня, 01:39

Семак объяснил, почему Ракицкий не сыграл против «Бетиса»

Гоша Чернов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему защитник Ярослав Ракицкий не сыграл против «Бетиса» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

— С чем связано то, что на поле не вышел Ракицкий?

— Предыдущий матч сыграл ниже своего уровня. По тем тренировкам, по состоянию ему нужно набирать игровую практику, форму. Что будет дальше — посмотрим. А по состоянию... Сейчас не только у Ярослава состояние, но и у меня... У меня родители на Украине, знакомых много. Наши бразильцы расспрашивают бразильцев «Шахтера», переживают за свои семьи. Я не знаю, как это отразится в дальнейшем на состоянии клубов. Все волнуются, все переживают. Все, что мы могли делать — свою работу.

В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» (3:2), поэтому в 1/8 финала Лиги Европы вышла испанская команда.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
0:0
Зенит
Бетис
Руй Силва Алекс Морено Пеццела Бельерин Гонсалес Фекир (Борха Иглесиас, 83) Каналес (Виллиам Карвалью, 71) Гуардадо (Тельо, 90) Родригес Виллиан Жозе (Хоакин, 83) Руибаль
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Круговой Барриос Вендел Клаудиньо Сутормин (Мостовой, 86) Юри Алберту (Ерохин, 90) Малком Дзюба (Сергеев, 64)
Предупреждения
Родригес 23’  -  Круговой 42’, Барриос 55’, Ерохин 90+1’
Судьи
Мелер (Турция) Эйисой (Турция) Уярджан (Турция)
ВАР
Валери (Италия) Битиген (Турция)
Сергей Семак
Ярослав Ракицкий
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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